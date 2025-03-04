العالم اليوم - 651 مليون درهم إيرادات "سالك" الإماراتية في الربع الرابع

انتم الان تتابعون خبر 651 مليون درهم إيرادات "سالك" الإماراتية في الربع الرابع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:24 مساءً - أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والمدرجة في السوق المالي للإمارة، عن النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.3 مليار درهم بنسبة نمو 8.7 بالمئة في عام 2024.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 1.6 مليار درهم، بنسبة نمو 13.6 بالمئة على أساس سنوي، وعلى المستوى التشغيلي، بلغ إجمالي عدد الرحلات المولدة للإيرادات 498.1 مليون رحلة، بنسبة نمو 8 بالمئة، مدعوماً بتشغيل بوابتي سالك الجديدتين.

وبلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1.279 مليار درهم في السنة المالية 2024، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب 1.164 مليار درهم في السنة المالية 2024.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إنها حققت في الربع الرابع إيرادات بلغت 651 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.6 بالمئة على أساس سنوي.

في ضوء الأداء القوي لهذا العام، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 619.8 مليون درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2025 "ما يعادل 8.2645 فلس للسهم"، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 1.164 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 100 بالمئة من صافي الأرباح للسنة المالية 2024، وزيادة بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالسنة المالية 2023.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات عبر بوابات "سالك" ليصل إلى 498.1 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8 بالمئة، وهو ما يرجع إلى تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين.

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، إن الشركة حققت عاماً مالياً قوياً، وشهدت نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وسجلت نتائج قياسية في الأرباح، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجيتها ونموذج أعمالها القوي.

وأضاف أن سالك حققت في عام 2024 إنجازات إستراتيجية بارزة، أهمها إضافة بوابتي تعرفة جديدتين، وزيادة مصادر الإيرادات عبر سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي تعزز مكانتها كشريك رائد في حلول التنقل المستدام.

من جانبه، أشار إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إلى أن الأداء القوي في الربع الرابع من 2024 كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج القياسية.

وقال: "نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي وبناءً على ذلك، رفعنا تطلعات أعمالنا مؤخراً للسنة المالية 2025، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 28- 29 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2024".