العالم اليوم - "حتى النهاية".. الصين تتوعد بحرب تجارية بلا هوادة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:18 صباحاً - أكدت الصين، الثلاثاء، أنها مستعدة للرد "حتى النهاية" بعدما فرضت رسوما جمركية على مجموعة من السلع الأميركية ردا على رسوم جديدة فرضتها واشنطن على منتجات صينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إنه في حال واصلت واشنطن شن "حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات ستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية".

بكين تفرض رسوما إضافية على مجموعة من السلع الأميركية

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت بكين فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا، ردا على بدء سريان رسوم أميركية على منتجات صينية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الاثنين مرسوما يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20 بالمئة اعتبارا من الثلاثاء.

وردا على ذلك، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 بالمئة على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية الواردة إلى الصين.

وستفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على سلع أميركية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر ومنتجات البحر والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.

وأوضحت وزارة المالية الصينية في بيان "واشنطن بتحركها الأحادي الجانب، تمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف" و"تضعف أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".

ويبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة بعد العاشر من مارس 2025 على ما أوضح بيان الوزارة.