العالم اليوم - زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة.. سموتريتش سيقابل ترامب

انتم الان تتابعون خبر زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة.. سموتريتش سيقابل ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:18 صباحاً - أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، عن زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة.

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصورة له من داخل الطائرة "أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت".

وتأتي الزيارة فيما قد يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كليا أو جزئيا.

وكتب الوزير الإسرائيلي أن هدف الزيارة "تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين".

وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تعقد الثلاثاء في القاهرة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة الذي ينص على سيطرة أميركية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية خلال 4 أسابيع.

في العام 2024، قالت محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، في رأي استشاري إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية "غير قانوني".

ولطالما دانت الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية على اعتبار أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.