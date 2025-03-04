العالم اليوم - بعد مقتل عسكريين في اللاذقية.. حملة أمنية لملاحقة فلول الأسد

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل عسكريين في اللاذقية.. حملة أمنية لملاحقة فلول الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:21 صباحاً - شنت إدارة الأمن الداخلي في سوريا حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة بمحافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد لإلقاء القبض على مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع.

وقال مصدر أمني باللاذقية لوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، في تصريح نشرته، الثلاثاء، إن "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية".

وكانت مجموعات من النظام السابق نفذت خلال الشهرين الماضيين 4 عمليات في شمال غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر إدارة العمليات العسكرية.

وتعد اللاذقية الساحلية موطن الأقلية العلوية، وهي طائفة ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويُعتقد أن العلويين يشكلون حوالي 10 بالمئة من السكان.