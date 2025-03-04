الصين تتعهد باتخاذ إجراءات ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:31 صباحاً - أبدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، معارضتها لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية بسبب الفنتانيل وقضايا أخرى، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة قالت إنها تهدف إلى حماية حقوقها ومصالحها.

وقالت الوزارة في بيان، إن الولايات المتحدة "حولت اللوم" وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية، بحسب "رويترز".

وتقول الولايات المتحدة إن الصين تقدم المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل. ونفت الصين ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت الوزارة أن الصين تحث الولايات المتحدة على "سحب" إجراءاتها الجمركية الأحادية الجانب "غير المعقولة والتي لا أساس لها من الصحة والضارة بالآخرين".