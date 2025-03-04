بلومبرج: ترامب يقرر وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:31 صباحاً - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه خلال اجتماع فى المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

القاهرة الإخبارية - متابعات

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أيام قليلة من تفجر خلاف في المكتب البيضاوي، بين ترامب وزيلينسكي ما أدى إلى إثارة الشك في دعم أهم حليف لبلاده.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات خاصة، أن الولايات المتحدة أوقفت كل المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزامًا بحسن نية بالسلام.

وشهد لقاء ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أجواء متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق كان مقررًا بشأن منح الولايات المتحدة نصيبًا من المعادن النادرة التي تمتلكها أوكرانيا مقابل المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى كييف.