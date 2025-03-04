العالم اليوم - أرامكو تعلن تحقيق أرباح بقيمة 106.25 مليار دولار في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:24 صباحاً - أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو المملوكة للدولة تحقيق أرباح بقيمة 398.42 مليار ريال (حوالي 106.25 مليار دولار) خلال العام الماضي 2024 بانخفاض نسبته 12.39 بالمئة عن العام السابق نتيجة تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى تأثير انخفاض الإيرادات الذي هبطت في المقام الأول نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن الإيرادات السنوية قد هبطت بنحو واحد بالمئة إلى 1.64 تريليون ريال، مقارنة مع نحو 1.65 تريليون ريال كان قد حققتها في العام 2023.

كما تراجعت أرباح أرامكو التشغيلية بنحو 11 بالمئة إلى 774.6 مليار ريال في 2024، مقابل 868.3 مليار ريال كانت قد سجلتها في 2023.

وكانت توقعات بلومبرغ تشير إلى أرباح تشغيلية بـ 781.77 مليار ريال في العام 2024.

وقالت أرامكو السعودية في بيان إنها تتوقع دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في 2025.

وفيما يلي أهم ما جاء في بيان الأداء المالي السنوي للشركة:

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 508.9 مليار ريال سعودي (حوالي 135.7 مليار دولار) في 2024، مقابل 537.8 مليار ريال (حوالي 143.4 مليار دولار) في 2023.

التدفقات النقدية الحرة: 320 مليار ريال (حوالي 85.3 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 379.5 مليار ريال في 2023.

نسبة المديونية: 4.5 بالمئة كما في 31 ديسمبر 2024، مقابل -6.3 بالمئة مسجلة بنهاية عام 2023

يتماشى صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليار ريال (ما يعادل 1.7 مليار دولار)

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال (ما يعادل 21.1 مليار دولار) سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 وذلك بزيادة قدرها 4.2 بالمئة على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة

تم الإعلان عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال (نحو 0.2 مليار دولار) سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا.

من جانبه، قال رئيس أرامكوالسعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: "يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا".

وأضاف: "قد وصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، ونتوقع مزيدًا من النمو في عام .2025 ونظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

وتابع قائلا: "كما أننا نعتمد ونطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمالنا، بما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة. ويشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكّننا من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة."