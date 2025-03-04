العالم اليوم - ترامب ينتقد بريطانيا.. وستارمر يقف مدافعا عنه

انتم الان تتابعون خبر ترامب ينتقد بريطانيا.. وستارمر يقف مدافعا عنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:18 صباحاً - انتقد دونالد ترامب الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الإثنين، مستهزئا بمحادثاتهم في عطلة نهاية الأسبوع بشأن أوكرانيا، وشن هجوما جديدا غاضبا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقوله إن اتفاق السلام لا يزال "بعيدا جدا".

وبينما كان رئيس الوزراء البريطاني واقفا على قدميه في مجلس العموم البريطاني، "مصرا" على أن الولايات المتحدة "دولة حيوية وصادقة ولا غنى عنها في طريق السلام"، أطلق ترامب سهام انتقاداته لستارمر، الذي خرج من المجلس ليتفاجأ بها.

ورفض كير ستارمر دعوات أعضاء البرلمان لبريطانيا بالابتعاد عن دونالد ترامب، بعد "الكمين الاستثنائي" الذي نصب الأسبوع الماضي لزيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، على حد وصف صحيفة "إندبندنت".

ووجه ترامب انتقادا لستارمر وغيره من الزعماء الأوروبيين، قائلا: "في الاجتماع الذي عقدوه مع زيلينسكي، صرحوا بشكل قاطع أنهم لا يستطيعون القيام بالمهمة بدون الولايات المتحدة، هذا ليس تصريحا رائعا لاستعراض القوة ضد روسيا. ماذا يفكرون؟".

وفي وقت لاحق من ليلة الاثنين، حذر ترامب زيلينسكي من أنه "لن يبقى طويلا" إذا لم ينه الحرب قريبا.

والإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا ستشمل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والهجمات جوا وبحرا ولا تشمل القتال البري.

جاء ذلك وسط طفرة في الجهود الدبلوماسية الأوروبية لتعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا إثر مشادة حادة خلال اجتماع بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة.

وقال ماكرون لصحيفة "لو فيغارو" في مقابلة نشرت في وقت متأخر من مساء الأحد إن نشر قوات برية أوروبية في أوكرانيا لن يتم إلا في مرحلة ثانية بموجب المقترح الفرنسي البريطاني.