العالم اليوم - بالتوقيت.. أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية

انتم الان تتابعون خبر بالتوقيت.. أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:18 صباحاً - مع حلول شهر رمضان المبارك، يختلف عدد ساعات الصيام من دولة إلى أخرى بناءً على الموقع الجغرافي لكل بلد، ومدى قربها وبعدها عن خط الاستواء وخطوط الطول والعرض.
ويرتبط عدد ساعات الصيام بطول النهار، والذي يتأثر بخطوط العرض، فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، زادت ساعات الصيام فيها في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب، كان النهار أقصر، كما أن وقت الإفطار قد يتباين حتى داخل الدولة نفسها، حيث يتغير الفارق الزمني بين كل دولة وأخرى بمقدار 4 دقائق لكل خط طول.
وتصل ساعات الصيام في تشيلي بأقصى غرب وجنوب غرب أميركا اللاتينية، إلى 12:44 ساعة، بينما يصوم المسلمون في جيبوتي والصومال 13:14 ساعة، في حين يصوم المسلمون في جزر القمر إلى 13:28 ساعة .
وتتراوح ساعات الصيام في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بين 12:53 إلى 12:56 ساعة، فيما تصل ساعات الصيام في كينيا إلى 13:15 ساعة و13:17 ساعة في إندونيسيا وأوغندا.
أما في ماليزيا، فيصوم سكانها 13:18 ساعة، في حين يصوم سكان جزر المالديف 13:21 ساعة، بينما يصوم سكان بروناي 13:22 ساعة.
في حين يصوم التشاديون 13:31 ساعة، وبفارق دقيقة واحدة يصوم سكان مالي (13:32 ساعة).
أما في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدداً من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف، وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة.
وفيما يلي قائمة بعدد ساعات الصيام في الدول العربية:
- تونس 12:53 ساعة
- سوريا 12:54 ساعة
- العراق 12:54 ساعة
- المغرب 12:55 ساعة
- ليبيا 12:55 ساعة
- الأردن 12:55 ساعة
- الجزائر 12:56 ساعة
- مصر 12:56 ساعة
- الكويت 12:56 ساعة
- لبنان 12:56 ساعة
- فلسطين 12:56 ساعة
- البحرين 12:57 ساعة
- السعودية 12:57 ساعة
- الإمارات 12:59 ساعة
- عمان 12:59 ساعة
- قطر 13 ساعة
- موريتانيا 13 ساعة
- اليمن 13:01 ساعة
- السودان 13:06 ساعة
- جيبوتي 13:14 ساعة
- الصومال 13:14 ساعة
- جزر القمر 13:28 ساعة
بغض النظر عن طول أو قصر مدة الصيام، يبقى رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله، متمنين للجميع صيامًا مقبولًا وأيامًا مباركة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالتوقيت.. أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية .. في رعاية الله وحفظة