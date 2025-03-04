العالم اليوم - بالتوقيت.. أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية

ويرتبط عدد ساعات الصيام بطول النهار، والذي يتأثر بخطوط العرض، فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، زادت ساعات الصيام فيها في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب، كان النهار أقصر، كما أن وقت الإفطار قد يتباين حتى داخل الدولة نفسها، حيث يتغير الفارق الزمني بين كل دولة وأخرى بمقدار 4 دقائق لكل خط طول.

وتصل ساعات الصيام في تشيلي بأقصى غرب وجنوب غرب أميركا اللاتينية، إلى 12:44 ساعة، بينما يصوم المسلمون في جيبوتي والصومال 13:14 ساعة، في حين يصوم المسلمون في جزر القمر إلى 13:28 ساعة .

وتتراوح ساعات الصيام في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بين 12:53 إلى 12:56 ساعة، فيما تصل ساعات الصيام في كينيا إلى 13:15 ساعة و13:17 ساعة في إندونيسيا وأوغندا.

أما في ماليزيا، فيصوم سكانها 13:18 ساعة، في حين يصوم سكان جزر المالديف 13:21 ساعة، بينما يصوم سكان بروناي 13:22 ساعة.

في حين يصوم التشاديون 13:31 ساعة، وبفارق دقيقة واحدة يصوم سكان مالي (13:32 ساعة).

أما في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدداً من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف، وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة.

وفيما يلي قائمة بعدد ساعات الصيام في الدول العربية: