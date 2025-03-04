حماس: استمرار إغلاق معابر غزة "جريمة"أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن استمرار العدو الصهيوني في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يُشكّل "جريمة عقاب جماعي" بحق المدنيين، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، مساء الاثنين، أن منع دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى القطاع المحاصر يعدّ "جريمة حرب مكتملة الأركان"، ومحاولة لخنق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية كارثية، وسط تجاهل الاحتلال للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأضافت حماس أن إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قراره منع دخول المساعدات إلى غزة بشكل علني "يعكس استهتاره بالقانون الدولي"، واستمراره في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، مستفيدًا من الدعم السياسي الأمريكي والغطاء الدولي.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه "الجريمة الإنسانية"، والعمل على إدخال المساعدات بشكل فوري، لكسر الحصار الذي يهدد حياة السكان في ظل استمرار التصعيد والانتهاكات الصهيونية.