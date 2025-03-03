الفاتيكان: البابا فرنسيس يتعرض لمشكلات جديدة في التنفس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 11:33 مساءً - أعلنت دولة الفاتيكان تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مشيرة إلى أنه تعرض لمشكلات جديدة في التنفس.

وأوضح الفاتيكان - في بيان صادر اليوم /الإثنين/- أن البابا فرنسيس، عانى اليوم من نوبتين لقصور حاد في الجهاز التنفسي ناجمة عن تراكم المخاط داخل الرئة وتشنجات في القصبة الهوائية.

وأضاف الفاتيكان في بيانه، أنه تم إجراء تنظيرين للقصبة الهوائية لإزالة الإفرازات، مشيرًا أنه تم استخدام التنفس الصناعي غير الجراحي، وأن بابا الفاتيكان ظل يقظا في جميع الأوقات.