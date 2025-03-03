مرصد: "إسرائيل" مُصرة على إبادة غزة

مرصد: "إسرائيل" مُصرة على إبادة غزةقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قطع المساعدات الإنسانية والتصريحات الرسمية التحريضية "يؤكدان نيّة "إسرائيل" مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ونية مبيتة لتدمير فلسطينيي القطاع".

ونوه الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الإثنين، بإنه "لا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز "لإسرائيل" حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية".

ونبه إلى أن الاحتلال "لا يكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية بل ينفذ سياسة تجويع منهجية في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء الفلسطينيين في غزة مستحيلاً".

ولفت النظر إلى أن معظم التصريحات الإسرائيلية بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع الإمدادات الإنسانية عن أهله "ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية".

وأكد المرصد الحقوقي، على أن المجتمع الدولي مُطالب بتحرك سريع وحاسم لوقف جريمة الإبادة الجماعية وإنقاذ أهالي قطاع غزة من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري.

