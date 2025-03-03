9 شهداء و21 إصابة بغزة خلال يومين
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن تسعة شهداء و21 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن من بين الشهداء أربعة تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وخمسة جُدد استشهدوا، جراء القصف وبرصاص الاحتلال.
وبينت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,397 شهيدًا و111,824 إصابة منذ السابع من اكتوبر 2023م.
وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.
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