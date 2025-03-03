العالم اليوم - غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس السورية

انتم الان تتابعون خبر غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس السورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 10:29 مساءً - شنّ الطيران الإسرائيلي ضربات على محيط مدينة طرطوس في غرب سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار قرب مرفأ المدينة.

وأوردت وكالة "سانا": "غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، بدون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن".

وأضافت: "تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار "في منطقة القرداحة في سوريا على موقع عسكري".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد "دوى انفجار عنيف هز مرفأ طرطوس بالتزامن مع تحليق طيران مجهول يرجح أنه إسرائيلي، وسط تصاعد لأعمدة الدخان".

وجاء ذلك بعد رسائل نصية وصلت لهواتف المواطنين تتضمن "ابتعدوا عن مناطق تواجد الإرهابيين"، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2025، 19 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 17 منها جوية و2 برية.

وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 21 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.