العالم اليوم - فيديو.. إصابات إثر شجار في الكنيست مع أقارب الرهائن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إصابات إثر شجار في الكنيست مع أقارب الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:24 مساءً - اشتبك أقارب ضحايا هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 مع حراس أمن في البرلمان الإسرائيلي، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإثنين.

وقال التقرير إن الشجار أسفر عن إصابتين على الأقل.

وذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" أن رجلا، لقي ابنه حتفه على يد "إرهابيين " في مهرجان موسيقي في هجوم السابع من أكتوبر، فقد وعيه خلال الشجار.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بأن حراس الأمن منعوا العشرات من أقارب الضحايا من الوصول إلى إحدى الأروقة المخصصة للزوار.

وإثر ذلك، حاول الأقارب تجاوز الحراس عند الدرج، وبعد ذلك تم دفعهم بالقوة.

وأظهرت لقطات إعلامية المشاجرات إضافة إلى رجل مستلقي بلا حراك على الدرج.

وتطالب عائلات الضحايا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وكان من المقرر مناقشة هذا خلال جلسة خاصة في الكنيست.

ووفقا لتقارير إعلامية، حضر الجلسة أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت تقارير إعلامية إنه سمح في النهاية للأقارب بالدخول إلى الرواق.

وأدار العديد منهم ظهورهم لنتنياهو احتجاجا.