العالم اليوم - صورة من المستشفى.. محمد حماقي يتعرض لوعكة صحية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:24 مساءً - تعرض الفنان المصري محمد حماقي لأزمة صحية خلال الساعات الماضية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأجرى حماقي بحسب وسائل إعلام مصرية عملية جراحية "فتاق في البطن"، مشيرة إلى أن حالته الصحية بدأت تتحسن، ويواصل تلقي العلاج. جاء ذلك بالتزامن مع الضجة التي أحدثها إعلانه الجديد في رمضان 2025، والذي اعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لإحياء رموز الفن القديم. وفور نشر الصورة تسابق محبو حماقي ومتابعو فنه بمصر ومختلف دول العالم في الدعاء له بالشفاء العاجل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر صورة من المستشفى.. محمد حماقي يتعرض لوعكة صحية .. في رعاية الله وحفظة