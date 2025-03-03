العالم اليوم - مقتل وإصابة أشخاص في انفجار بدير الزور في سوريا

انتم الان تتابعون خبر مقتل وإصابة أشخاص في انفجار بدير الزور في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:21 مساءً - أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، مساء الإثنين، بمقتل وإصابة أشخاص في انفجار بريف محافظة دير الزور في شرق البلاد.

وذكرت "سانا" أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار بريف محافظة دير الزور. وأوضحت أن فرق الدفاع المدني السوري انتشلت جثامين الضحايا ونقلت المصابين، وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار، والذي طال مركزا لبيع المحروقات في الموقع. وأضافت الوكالة أن سبب الانفجار ما يزال غير معروف.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل وإصابة أشخاص في انفجار بدير الزور في سوريا .. في رعاية الله وحفظة