العالم اليوم - نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:21 مساءً - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعداده للمراحل المقبلة من الحرب، مؤكدا أنه لن يتوقف حتى تحقيق كل أهداف النصر.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له في الكنيست: "لم نخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، الاتفاق نص على حقنا في التخلي عن المفاوضات إذا أصبحت غير مجدية"، متابعا: "المسافة بيننا وبين حماس في المرحلة الثانية لا يمكن كسرها".

وتابع: "حماس تكذب على الأسرى وتقول لهم إنني تخليت عنهم، لن نترك مختطفا في غزة حيا كان أو ميتا".

وأكمل نتنياهو: "نقول لحماس إن لم تطلقوا سراح مختطفينا ستكون هناك تبعات لا تستطيعون احتمالها".

وأضاف: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم رؤية مبتكرة لقطاع غزة وعلينا أن ندعمه وأن نتيح مستقبلا جديدا للإقليم.. آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع".

كما أشار إلى أن: "سلسلة إنجازاتنا الهائلة غيرت وجه الشرق الأوسط بأسره، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".