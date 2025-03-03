روسيا.. عودة 33 مدنيا من سكان مقاطعة كورسك اختطفتهم قوات كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 04:29 مساءً - نجحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا وبوساطة اللصليب الأحمر الدولي في ضمان إعادة 33 مدنيا من سكان مقاطعة كورسك معظمهم من المسنين والأطفال اختطفتهم قوات كييف.

وبفضل التعاون الإنساني بين الجانبين، سيعود 33 من سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك إلى مدينة سومي المجاورة بأوكرانيا، معظم من المسنين بينهم امرأة عمرها 90 عاما، و4 أطفال.

ويحتاج 9 مواطنين إلى رعاية طبية طارئة، وهناك أشخاص على مقاعد متحركة يحتاجون إلى مراقبة وعمليات مستمرة، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.

وستلتقي تاتيانا موسكالكوفا بالمواطنين الروس على الحدود بين جمهورية بيلاروس وأوكرانيا وسترافقهم طوال الرحلة.

ويبلغ العدد الإجمالي لسكان كورسك الذين عادوا من أسر القوات الأوكرانية 79 شخصا.