العالم اليوم - في أول أيام رمضان.. العثور على طفلة مقتولة في تونس

انتم الان تتابعون خبر في أول أيام رمضان.. العثور على طفلة مقتولة في تونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:22 مساءً - هزت جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام الشارع التونسي، حيث عثرت الجهات الأمنية على جثة الطفلة تحمل آثار اعتداء بآلة حادة بعد إبلاغ أهلها باختفائها السبت الماضي.

وفي التفاصيل، أفادت "موزاييك إف إم" بتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بالبحث في ملابسات وفاة الطفلة زينب الطرخاني البالغة نحو 6 أعوام، بإحدى ضواحي العاصمة تونس.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن عائلة الطفلة أعلموا عن غيابها منذ إفطار أول أمس السبت في ظروف وملابسات مجهولة.

وحسب المعطيات فقد تمكنت الوحدات الأمنية، الأحد، من العثور على جثة الطفلة ليتم إعلام ممثل النيابة العمومية الذي توجه إلى المكان رفقة قاضي التحقيق وتم إجراء المعاينات الأولية التي بينت وجود آثار عنف واعتداء على جسد الطفلة التي يشتبه في تعرضها للاعتداء بواسطة آلة حادة.

وفتح القضاء التونسي بالمنطقة تحقيقا في الحادثة مع الاحتفاظ بشخص يقطن غير بعيد عن منزل عائلة الطفلة، على ذمة التحقيق.

ونشرت صفحات محلية تونسية صورة الطفلة ومعلومات أولية تقول إن الطفلة "رافقت شخصا مختلا عقليا كانت تلعب معه في كثير من الأحيان وتم العثور عليها في سطح منزله مقتولة".