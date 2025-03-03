العالم اليوم - مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس "خطير" بألمانيا

انتم الان تتابعون خبر مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس "خطير" بألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:24 مساءً - قالت الشرطة الألمانية، الإثنين، إن شخصا لقي حتفه وآخرين أصيبوا بجروح خطيرة، بعد أن دهست سيارة حشدا من الناس في مدينة مانهايم جنوب غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية: "نؤكد أن سيارة دهست حشدا في مانهايم ومقتل شخص واحد"، مشيرا إلى أن عملية أمنية جارية في أعقاب حادث "خطير".

وأوضح: "تم القبض على أحد المشتبه بهم ومن غير الواضح ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون".

وقال شاهد لرويترز إن عددا من الأشخاص شوهدوا ممددين على الأرض.

ووقع ذلك في وقت تجمعت فيه حشود في مدن بمناطق عدة، منها منطقة راينلاند في ألمانيا، لحضور استعراضات احتفالية في موسم الكرنفال.

وذكر موقع "مانهايم24" الإخباري أن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) سوداء أسرعت صوب الحشد مما أسفر عن إصابة العديد بجروح بالغة.

ومسألة الأمن شاغل أساسي في ألمانيا بعد سلسلة من الهجمات العنيفة منها أيضا واقعة دهس بسيارة في ديسمبر الماضي وأخرى في ميونيخ الشهر الماضي وواقعة طعن بمانهايم في مايو 2024.

وقوات الشرطة في حالة تأهب مرتفعة خلال فترة الكرنفالات هذا العام بعد أن دعت حسابات على وسائل للتواصل الاجتماعي مرتبطة بتنظيم داعش المتطرف إلى شن هجمات خلالها في كولونيا ونورمبرغ.