الفاتيكان: البابا فرنسيس استراح الليلة الماضية دون جهاز تنفس صناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 02:25 مساءً - قال الفاتيكان، اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس استراح جيدًا الليلة الماضية، وهو في حالة مستقرة دون جهاز تنفس صناعي، بينما لا يزال يعاني من التهاب رئوي مزدوج ويتلقى العلاج في مستشفى منذ 18 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر الفاتيكان في تحديث طبي بشأن حالته، أمس الأحد، أن البابا البالغ من العمر 88 عامًا، لم يعد بحاجة إلى استخدام التنفس الصناعي ولم يكن يعاني من الحمى.

وذكر في مذكرة من سطر واحد، صباح اليوم الاثنين: "استراح البابا جيدًا طوال الليل"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، ومن المتوقع صدور تحديث طبي كامل عن حالة البابا، مساء اليوم الاثنين.

ودخل البابا فرنسيس مستشفى جيميلي في روما، 14 فبراير، بسبب عدوى حادة في الجهاز التنفسي أدت إلى مضاعفات أخرى.

وأوضح الفاتيكان، أمس الأحد، أن حالة البابا مستقرة ولم يعد بحاجة إلى استخدام ما أسماه الفاتيكان "التنفس الميكانيكي غير الجراحي".

ولفت إلى أن الأطباء ما زالوا "يتحفظون" حول التوقعات الخاصة بتطور حالته، ما يعني أنه لا يزال في دائرة الخطر.

وعانى البابا فرنسيس من عدة نوبات من المرض على مدى العامين الماضيين، وهو عُرضة لالتهابات الرئة لأنه أصيب بالتهاب الجنبة عندما كان شابًا وتمت إزالة جزء من إحدى رئتيه.

ولم يظهر البابا للعلن منذ دخوله المستشفى، فيما يمثل أطول غياب له عن الأنظار منذ توليه البابوية، مارس 2013، ولم يذكر أطباؤه المدة التي قد يستغرقها علاجه.