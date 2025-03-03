العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قصف زورق قبالة سواحل خان يونس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:18 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه قصف زورقا "مشبوها" رصده قبالة سواحل خان يونس في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "شكّل تهديدا".

وأوضح الجيش في بيان عبر تلغرام: "في وقت سابق من اليوم (الإثنين) قُصف زورق مشبوه مزود بمحرك قبالة ساحل خان يونس الشمالي لمخالفته القيود الأمنية وتشكيله تهديدا".

وقال الجيش أيضا إنه اطلق النار باتجاه "مشتبه بهما تحركا باتجاه قواته" في جنوب قطاع غزة و"شكّلا تهديدا فوريا" عليها.

ويأتي هذا الحادث في وقت يبدو فيه أن المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، معطلة بعد انتهاء المرحلة الأولى منه السبت.

والأحد، أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، محذرة من "عواقب أخرى" على حماس إذا لم تقبل بمقترح تمديد مؤقت للهدنة في غزة.