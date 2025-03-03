العالم اليوم - مصر.. صافي الأصول الأجنبية ترتفع في يناير

انتم الان تتابعون خبر مصر.. صافي الأصول الأجنبية ترتفع في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:18 مساءً - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز 2.74 مليار دولار في يناير، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار من 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.

واستكملت مصر بيع سندات دولية بملياري دولار في 29 يناير، في أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.

ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي تلك الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية. وتستخدمها مصر منذ سبتمبر 2021 لدعم عملتها.

وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو أيار من العام الماضي.

وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر احتاجت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه بحوزة مستثمرين أجانب واستحقاق سداد تمويل لصندوق النقد الدولي بمليار دولار تقريبا كما حل موعد استحقاق مدفوعات لواردات غاز طبيعي.

وارتفعت الأصول الأجنبية في يناير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية لكن الالتزامات الأجنبية ارتفعت لديهما أيضا.