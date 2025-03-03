احتجاجات ضد وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية أمام متاجر تسلا

واشنطن ـ د.ب.ا: تجمَّع متظاهرون أمام متاجر تسلا في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، وجهوده الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي لدعم الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار رد الفعل المتصاعد في أميركا الشمالية وأوروبا ضد دور ماسك المزعزع في واشنطن.

ويأمل منتقدو ترامب وماسك في تثبيط ووصم عمليات شراء تسلا، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التي تُعَدُّ أكبر شركة صناعة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية. ومنذ أسابيع، نظمت الجماعات الليبرالية احتجاجات ضد تسلا في محاولة لتحفيز المعارضة ضد ماسك ووزارة كفاءة الحكومية التي أسسها، وتحفيز الديمقراطيين الذين لا يزالون محبطين من فوز ترامب في نوفمبر الماضي. وفي السياق أمرت قاضية في واشنطن بأن رئيس مكتب المستشار الخاص، الوكالة الاتحادية المعنية بحماية المبلغين عن المخالفات، يجب أن يبقى في منصبه، مشيرة إلى أن محاولة الرئيس دونالد ترامب لإقالة المستشار الخاص كانت غير قانونية.