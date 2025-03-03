بـ 4 مليارات دولار .. واشنطن تسرع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل

واشنطن ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن توقيعه إعلانًا يقضي بتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقارب 4 مليارات دولار.

وأوضح روبيو، في بيان رسمي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل بلغت قيمتها نحو 12 مليار دولار.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز ما وصفها «التزامها الثابت بأمن إسرائيل، بما يشمل التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها»، وفق ادعائه.