ياماندو أورسي يؤدي اليمين رئيسا لأوروجواي

مونتيفيديو ـ العمانية: أدَّى السياسي ياماندو أورسي اليمين الدستورية رئيسًا لأوروجواي، ليتولى المنصب لمدة خمس سنوات.

وجاء تنصيب أورسي في البرلمان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فوزه في انتخابات متقاربة على منافسه ألفارو ديلجادو.

وحضر مراسم التنصيب عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي جوستافو بيترو والرئيس التشيلي جابرييل بوريك والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وملك إسبانيا فيليبي السادس.

وإلى جانب البرازيل والأرجنتين وباراجواي، تشكل أوروجواي جزءًا من تحالف ميركوسور الاقتصادي في أميركا الجنوبية، والذي تفاوض مؤخرًا على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.