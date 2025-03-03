باريس تدعو إلى «استقلالية» لأوروبا فـي مجال الدفاع

باريس ـ ا.ف.ب: دعت الحكومة الفرنسية الاتحاد الأوروبي إلى «استقلالية تامة» في مجال الدفاع، مؤكدة رغبتها في تعبئة مزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، وذلك قبل قمة في بروكسل الخميس مخصصة لأوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إيريك لومبار في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوباريزيان»، إن «الهدف يجب أن يكون استقلالية استراتيجية أوروبية داخل حلف شمال الأطلسي الذي لم يشكك الرئيس ترامب في دوره».

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