العالم اليوم - قتيل وجرحى بعملية إطلاق نار وطعن شمالي إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 11:18 صباحاً - قتل شخص وأصيب 5 أشخاص، الإثنين، في عملية إطلاق نار وطعن وسط الخليج في حيفا بشمال إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "استمرارًا للتقرير حول الهجوم على مركز الخليج في حيفا. هذا هجوم طعن، قوات الشرطة موجودة في مكان الحادث، وتم تحييد الإرهابي والقضاء عليه ". وأغلقت قوات الشرطة مكان الحادث وتتعامل الآن معه لإزالة أي مخاوف أخرى".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قتيل وجرحى بعملية إطلاق نار وطعن شمالي إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة