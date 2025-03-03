العالم اليوم - الإمارات.. التضخم السنوي يهبط إلى 1.2% في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. التضخم السنوي يهبط إلى 1.2% في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:24 صباحاً - سجل معدل التضخم السنوي في الإمارات تراجعا إلى 1.2% في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ 1.68 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهر تقرير صادر الاثنين عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد ارتفع إلى 108.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 107.4 نقطة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما انخفض عند 108.4 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.

ويوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

يشار إلى أن الإمارات كانت قد بدأت مطلع عام 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 بالمئة‎.