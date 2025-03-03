العالم اليوم - بعد تصريحات ترامب.. أين تتجه أسعار البتكوين؟

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات ترامب.. أين تتجه أسعار البتكوين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:26 صباحاً - تشهد البتكوين في الآونة الأخيرة تقلبات حادة تثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذه العملة الرقمية. فعلى الرغم من الارتفاعات السابقة التي شهدتها السوق مدفوعة بتوقعات إيجابية، إلا أن الوضع الحالي يعكس حالة من التقلبات مع عدم اليقين والترقب.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتغير بشكل ملحوظ مسار السوق. فبعد أن شهدت البتكوين تراجعاً كبيراً في الأونة الأخيرة، صعدت العملة الرقمية بقوة، فقد تجاوزت مستويات الـ 90 ألف دولار خلال تعاملات الأحد بعد تصريحات ترامب، التي تضمنت دعماً قوياً للعملات المشفرة.

الرئيس الأميركي أعلن عن المضي قدماً في مشروع الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، مؤكداً أن هذا الاحتياطي سيرتقي بالصناعة بعد سنوات مما وصفه بـ "الهجمات الفاسدة" من قبل إدارة بايدن.

ترامب، الذي يركز على تحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، أشار إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الأصول الرقمية من شأنه أن يفضي إلى مخزون من العملات منها بتكوين وإيثر وإكس.آر.بي وإس.أو.إل وإيه.دي.إيه. ولم تُعلن أسماء هذه العملات من قبل.

هذه التصريحات دفعت السوق إلى الانتعاش، حيث ارتفعت أسعار البتكوين بشكل حاد، لتتجاوز 90 ألف دولار في وقت قياسي.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد دوت الخليج" حول تطورات السوق الأخيرة، إلى أن تصريحات ترامب كانت العامل الأساسي في القفزة التي شهدتها أسعار البتكوين في الساعات الأخيرة. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن البتكوين تظل أداة استثمارية عالية المخاطر.

واعتبر حمودي أن هذه العملة الرقمية لا تعد استثماراً آمناً بأي حال من الأحوال، إذ أن تقلباتها الحادة تجعلها عرضة لانهيار مفاجئ رغم الارتفاعات الحالية.

وأضاف حمودي: البتكوين أصل عالي المخاطر ومتقلب، وحتى وإن شهدت صعوداً حاداً، فإن بقائها في هذا الارتفاع ليس مضموناً، وانهيارها قد يحدث في أي وقت".

تصريح ترامب يعيد الأمل لبعض المستثمرين

هذه التقلبات في أسعار البتكوين تأتي في وقت حساس للأسواق العالمية، التي تمر بمرحلة من عدم الاستقرار بسبب العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من أن البتكوين شهدت تراجعاً في قيمتها في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تصريح ترامب أعاد الأمل لبعض المستثمرين الذين يرون في العملة الرقمية مستقبلاً واعداً.

وكانت البتكوين سجلت الجمعة 79 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، منخفضة بنحو 25 في المئة عن ذروتها البالغة نحو 110 آلاف دولار قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير الماضي.

وانخفضت العملة الرقمية الرئيسية بأكثر من 11 بالمئة الأسبوع الماضي، في أسوأ أسبوع لها منذ انهيار FTX في عام 2022. وسجلت أسوأ شهر لها منذ يونيو 2022.

تباطؤ مسار القوننة والتنظيم

وفي حديث خاص لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة "ACY"، أن سوق العملات الرقمية يشهد تباطؤاً ملحوظاً في مسار القوننة والتنظيم، رغم الوعود التي أطلقها كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك إلى جانب الفريق الحكومي المعني.

وأوضح الدكتور الشعار أن العوامل الاقتصادية الكلية ليس لها تأثيراً كبيراً وحاسماً على سوق العملات الرقمية، غير أن استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي يظل عاملاً جوهرياً في تحركات الأسواق.

وأشار إلى التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً وقال: "فقد تحرك مؤشر داو جونز، على سبيل المثال، ضمن نطاق ألف نقطة صعوداً وهبوطاً خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، والتي تمتد أيضاً إلى سوق العملات الرقمية، مما يؤدي إلى موجات من العدوى المالية تؤثر على أدائها".

وذكر الخبير الاقتصادي الشعار أن هناك عوامل تقنية ساهمت أيضاً في التراجع الأخير، من أبرزها المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات الرقمية. وأشار في هذا السياق إلى الاختراق الأمني الذي تعرضت له منصة "بايبت" للتداول، والذي أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار. ورغم أن المبلغ المسروق لا يُعد ضخماً مقارنة بحجم السوق، إلا أن الحادثة خلفت أثراً نفسياً سلبياً على معنويات المستثمرين وزادت من حالة الحذر تجاه الاستثمار في العملات الرقمية.

الاتجاه يميل إلى الانخفاض

وحول الاتجاه المستقبلي للسوق، توقع الدكتور الشعار أن يميل المسار باتجاه الانخفاض، وهو ما شهدناه سابقاً في مراحل متعددة.

ولفت إلى أن العامل الوحيد الذي قد يسهم في استعادة السوق لزخمه الحقيقي يتمثل في ضخ سيولة جديدة من قبل المؤسسات المالية الكبرى مثل "بلاك روك"، وغيرها.

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار البيتكوين بعد تصريحات الرئيس ترامب، فإن الدكتور الشعار يظل على توقعاته بالاتجاه الهبوطي، معتبراً أن هذا الارتفاع حدثاً خارجياً وليس بنيوياً، ولا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية للعملات الرقمية.

وأوضح أن ما تحدث عنه ترامب يقع ضمن اختصاص البنك المركزي الأميركي، وأن أي تغيير حقيقي في مسار السوق يتطلب تصريحات وإجراءات من الحكومة الأميركية تعكس تغييراً في السياسة التنظيمية.

واختتم كبير الاقتصاديين في شركة "ACY"، تصريحه بالتأكيد على أن العملات الرقمية، وعلى رأسها البتكوين، تظل أصولاً متقلبة بطبيعتها، وينبغي على المستثمرين توقع مثل هذه التقلبات الحادة سواء في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

تقلبات حادة

وفي حديث خاص لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أكد طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية"، أن التقلبات الحادة التي تشهدها بتكوين ليست جديدة، بل تمثل امتداداً لأنماط سابقة من الفقاعات السعرية التي مرت بها العملة الرقمية.

وأوضح الرفاعي أن أول فقاعة شهدتها بتكوين كانت في نهاية عام 2017 وبداية 2018، ثم خلال جائحة كورونا، وتحديداً منتصف عام 2020، بدأ سعر بتكوين في الصعود مجدداً، ليصل إلى أكثر من 60 ألف دولار، قبل أن يشهد تصحيحاً قوياً تلاه ارتفاع جديد فوق مستوى 66 ألف دولار. وأضاف: "لاحقاً، شهدنا نهاية تلك الفقاعة بانخفاض السعر من نحو 66 ألف دولار إلى 16 ألف دولار خلال أقل من عام".

وتابع الرفاعي قائلًا: "في الموجة الأخيرة، ارتفع سعر بتكوين من 16 ألف دولار إلى ما يقترب من 100 ألف دولار أو حتى تجاوزها، ولكننا شهدنا تصحيحاً جديداً، حيث انخفض السعر إلى نحو 80 ألف دولار نهاية الأسبوع لنشهد ارتفاعاً مجدداً في الساعات الأخيرة الأحد بنحو 10 آلاف دولار بعد تصريحات الرئيس الأميركي بالمضي قدماً في مشروع الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، ما يعد مؤشراً لحدوث تغيير شامل في السوق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل انتهت هذه المرحلة التصحيحية؟ أعتقد لا يزال أمامنا المزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع ردة فعل سريعة ومن ثم يستمر التصيح أم أنه انتهى فعلاً!".

فرص استثمارية واعد بعد استقرار السوق

أما عن الفرص الاستثمارية في سوق العملات المشفرة، فقد أشار الرفاعي إلى أن الدعم الحكومي والاستثماري لهذا القطاع لا يزال قوياً، موضحاً: "الحكومة الأميركية الحالية تدعم العملات المشفرة بشكل واضح، ولن نشهد تغييراً في هذه السياسة، كما أن البنوك الاستثمارية الكبرى مستمرة في ضخ الاستثمارات في هذه الأصول، وهو ما يعزز مكانتها على المدى الطويل".

ورغم التقلبات الحالية، يرى الرفاعي أنه بمجرد استقرار السوق، ستكون هناك فرص استثمارية واعدة لمن يرغب في الدخول إلى هذا المجال.