العالم اليوم - فيديو لممثل يدعم فلسطين في حفل جوائز "الأوسكار"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لممثل يدعم فلسطين في حفل جوائز "الأوسكار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:22 صباحاً - ظهر الممثل الأسترالي-البريطاني جاي بيرس، نجم فيلم "ذا بروتاليست"أو "الوحشي"، وهو يرتدي دبوسا يحمل شعار "فلسطين حرة" والذي جاء على شكل حمامة بيضاء وغصن ذهبي.

وقبيل انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 في نسخته الـ 97، بدأت كوكبة من النجوم والنجمات يتوافدون على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية قبل التواجد داخل قاعة الحفل بمسرح دولبي، في لوس أنجلوس.

وقال بيرس، الذي عبّر عن دعمه طوال موسم الجوائز من خلال ارتداء دبابيس متنوعة: "هذا أقل ما يمكننا فعله".

وأضاف: "أنا دائما أركز على محاولة الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن بيرس قوله: "أعتقد أنه من المهم الاعتراف بذلك، خاصة عندما تكون الأمور غير متوازنة".

يذكر أن إسرائيل أوقفت في وقت سابق من يوم الأحد إدخال جميع المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة.

واعتبرت حركة حماس أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق غزة".