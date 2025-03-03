العالم اليوم - فاجعة في المغرب.. وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 01:18 صباحاً - أفادت وسائل إعلام مغربية بوفاة 4 أشخاص، يوم الأحد، جرّاء اختناقهم بغاز البوتان في مدينة أزغنغان شمالي المغرب.

ونقل موقع "هسبريس" عن مصدر قوله، إن الضحايا من أسرة واحدة، وهم أم وثلاثة أبناء. ووفق الموقع فقد توفي الأشخاص بسبب اختناقهم جرّاء تسرب غاز البوتان في منزلهم. وأشار الموقع إلى أن السلطات المغربية فتحت تحقيقا في الحادثة، بعد نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الحسني بالناظور.

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