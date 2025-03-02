أوغندا تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"سجَّلت أوغندا، ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"، وهي لطفل يبلغ من العمر 4.5 سنة، لترفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في أوغندا إلى 10 حالات، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، نقلاً عن وزارة الصحة الأوغندية .

وأعلنت أوغندا الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تفشي المرض شديد العدوى، الذي يتسبب في نزف يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان في يناير بعد وفاة ممرض في مستشفى مولاغو الوطني للإحالة في العاصمة كمبالا.

ونشر مكتب منظمة الصحة العالمية في أوغندا، في وقت متأخر من أمس السبت، على منصة "إكس" أن الوزارة أبلغت عن وفاة حالة إيجابية جديدة، يوم الثلاثاء، في مستشفى مولاغو لطفل يبلغ من العمر 4.5 سنة.