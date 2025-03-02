روبيو يوقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 09:30 صباحاً - قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس السبت، إنه وقع إعلانًا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وذكر روبيو في بيان أوردته "رويترز"، أنَّ إدارة ترامب التي تولت السلطة في 20 يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

وأضاف أنها ستواصل استخدام كل الأدوات المُتاحة؛ لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سُبل مواجهة التهديدات الأمنية.

وأوضح روبيو أنه استخدم سلطة الطوارئ لتسريع تسليم المساعدات العسكرية لإسرائيل حليفتها في الشرق الأوسط، التي تعيش الآن وقف إطلاق نار مع حماس في حربها على غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنّ وزارة الخارجية وافقت على بيع مُحتمل لقنابل ومعدات تفجير وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا لإسرائيل.

وأخطرت الإدارة الكونجرس بمبيعات الأسلحة المُحتملة تلك على أساس طارئ، متجاوزة بذلك ممارسة قديمة تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونجرس.