العالم اليوم - فيديو.. حريق بمحرك طائرة وهبوط اضطراري بسبب "طائر"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق بمحرك طائرة وهبوط اضطراري بسبب "طائر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:21 صباحاً - هبطت طائرة شحن اضطراريا بمطار مزدحم في نيوجيرسي، السبت، بعد أن تسبب اصطدامها بطائر في نشوب حريق بمحركها.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال النار في محرك الطائرة "بوينغ 767" التابعة لشركة "فيديكس" للشحن، وهبوطها في المطار بسلام رغم حريق المحرك.

وقال لينيس فالينز المتحدث باسم هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي، إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، حيث تمت السيطرة على الحريق بسرعة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكان على متن الطائرة 3 أشخاص، خرجوا منها سالمين بعد توقفها.

والتقط تسجيل صوتي شخصا يقول بهدوء إن الطائرة بحاجة إلى "الإغلاق بسبب احتمال اصطدام طائر. نحن بحاجة للعودة إلى المطار".

وبعد لحظات، سمع شخص آخر يقول: "نعتقد أننا رأينا المحرك يسقط من الجناح الأيمن".

ويشير الصوت إلى أن الاصطدام حدث عندما كانت الطائرة على ارتفاع عدة مئات من الأقدام عن الأرض.

وقال فالينز إن الهبوط الاضطراري تسبب في توقف حركة الطيران لفترة وجيزة كإجراء احترازي، بينما استؤنفت العمليات بعد ذلك بوقت قصير.

وقال متحدث باسم شركة "فيديكس" إن الطائرة كانت متجهة إلى إنديانابوليس، لكن بسبب اصطدام الطائر "أعلنت حالة الطوارئ وعادت بأمان إلى مطار نيوارك بعد التعامل مع الضرر الناتج في المحرك".

وأضاف المتحدث: "كان التدريب والخبرة والاحترافية التي أظهرها طيارو فيديكس نموذجيا. نحن ممتنون للإجراءات السريعة لطاقمنا والمستجيبين الأوائل".

وحسب تقرير لوزارة النقل الأميركية، فهناك أكثر من 19 ألف ضربة طيور أصابت الطائرات عام 2023، بزيادة 14 بالمئة عن عام 2022.

ووجد التقرير أن 65 بالمئة من ضربات الطيور تحدث أثناء الإقلاع أو الهبوط، وأن حوالي 5 بالمئة فقط من الضربات تؤدي إلى أضرار بالطائرة.