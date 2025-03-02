70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصىأدى نحو 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم السبت، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، في ظل الإجراءات الصهيونية المشددة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948".

من جهتها، أفادت مصادر محلية بأن قوات العدو الصهيوني عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أنه رغم تضييقات العدو توافدت أعداد كبيرة من فلسطينيي أراضي عام 1948 ومن القدس لأداء الصلوات وإعمار المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت محافظة القدس قد حذرت في بيان سابق من تصعيد العدو الصهيوني في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، داعية إلى رفع الإجراءات التقييدية وحرية العبادة.