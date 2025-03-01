العالم اليوم - ملك الأردن يدعو لتثبيت الهدنة في غزة والإعمار بدون تهجير

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:21 مساءً - شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه.

كما دعا العاهل الأردني إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء السبت، أن تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ناقشا خلاله سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وكذلك آليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجدد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.