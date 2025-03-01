العالم اليوم - عناق حار ودعم كامل.. زيلينسكي يحظى باستقبال كبير في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر عناق حار ودعم كامل.. زيلينسكي يحظى باستقبال كبير في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:21 مساءً - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، دعم المملكة المتحدة الكامل لأوكرانيا خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ستارمر استقبل زيلينسكي بعناق حار وأكد له على تضامن بريطانيا مع أوكرانيا، وسط احتشاد عدد من البريطانيين في خارج داونينغ ستريت لتحية زيلينسكي.

وقال ستارمر لرئيس أوكرانيا: " لك الدعم الكامل من المملكة المتحدة. أتمنى أن تكون قد سمعت الهتافات بالخارج، الشعب البريطاني خرج ليظهر لك مدى دعمه لك ولأوكرانيا".

كان زيلينسكي قد دخل في مشادة حادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بعد انتقاد ترامب له قبل أن يقوم بطرده من البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة يبذل ستارمر جهودا دبلوماسية مكثفة لإصلاح العلاقة المتصدعة بين زيلينسكي وترامب، والتي تهدد مستقبل حلف الناتو.

ويستضيف ستارمر غدًا قمة تجمع أكثر من 12 زعيما من أوروبا والناتو وكندا في محاولة لإنقاذ دعم أوكرانيا.