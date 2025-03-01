العالم اليوم - إسرائيل تبلغ واشنطن رغبتها في بقاء القواعد الروسية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 09:24 مساءً - كشف تقرير لوكالة رويترز أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في بقاء القواعد الروسية بسوريا وذلك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد هناك.

ووفقا للتقرير، فقد نقلت إسرائيل وجهة نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين في اجتماعات عقدت في وقت سابق في واشنطن وإسرائيل.

وأبلغت إسرائيل واشنطن بتفضيلها الاستراتيجي للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سوريا لمواجهة النفوذ التركي المتزايد على سوريا، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن "مصادر مطلعة على الجهود".

ووفقا للتقرير، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحكام "الإسلاميين الجدد" المدعومين من أنقرة في سوريا يشكلون تهديدا لحدود إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين في اجتماعات عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في واشنطن وإسرائيل، مع ممثلين عن الكونغرس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية وشخص آخر مطلع على الاتصالات.