13 شهيدا في عدوان الاحتلال على طولكرم

13 شهيدا في عدوان الاحتلال على طولكرمأكدت اللجنة الإعلامية بمخيم طولكرم، اليوم السبت، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم أدى لارتقاء 13 شهيدا وشهيدة وإصابة واعتقال العشرات.

وقالت اللجنة في تصريحات لها: "عدوان الاحتلال على طولكرم أدى إلى تدمير كبير في المنازل والبنية التحتية".

وأضافت: 11 ألف نازح أجبروا على إخلاء منازلهم من مخيم طولكرم و5 آلاف من مخيم نور شمس".

وتابعت اللجنة الإعلامية بطولكرم: "الاحتلال يدمر ويحرق المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس لشق طرق وتغيير معالمهما".