العالم اليوم - فيديو.. مقتل قيادي متطرف في سوريا في "غارة أميركية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:25 مساءً - أفادت القيادة المركزية الأميركية، السبت، بأنها شنت غارة جوية دقيقة في سوريا استهدفت قياديا كبيرا في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وقتلته.

وأضافت القيادة أنها قتلت "محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة". وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية: "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة". كان الجيش الأميركي قد أعلن في 22 فبراير المنصرم مقتل قيادي في تنظيم "حراس الدين"، وهو فرع لتنظيم القاعدة في سوريا كان قد أعلن حلَّ نفسِه. وبحسب القيادة الوسطى الميركية، فإن القيادي وسيم تحسين بيرقدار استُهدف في ضربةٍ جوية دقيقة شمال غرب البلاد.

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