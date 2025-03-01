رئيس فنلندا: سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 04:31 مساءً - أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب اليوم السبت أن بلاده ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وذلك في أعقاب انهيار المحادثات في البيت الأبيض بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ستوب - في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، بل أيضا من أجل الأمن الأوروبي والحرية والنظام العالمي القائم على القواعد"،مشيرا إلى أن أوكرانيا وزعماءها المنتخبين بشكل ديمقراطي يستحقون كل الاحترام والدعم.

وكانت مشادة كلامية قد وقعت في المكتب البيضاوي بين ترامب وزيلينسكي، وبحضور نائب الرئيس جي دي فانس، حيث حمّل الرئيس الأمريكي ـ خلال اللقاء ـ نظيره الأوكراني مسئولية استمرار الحرب مع روسيا والتي تجاوزت عامها الثالث، متهما زيلينكسي بـ"التلاعب والمغامرة لقيام حرب عالمية ثالثة".

يذكر أن البيت الأبيض ألغى المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقده بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد هذه المشادة، كما أنه لم يتم التوقيع على اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف.

الصين تحصّن عقولها التقنية.. قيود صارمة على سفر قادة الذكاء الاصطناعي إلى أمريكا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ، اليوم، أن السلطات الصينية أصدرت تعليمات لكبار رواد وخبراء الذكاء الاصطناعي في البلاد بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تسريب معلومات حساسة عن التقدم التكنولوجي الذي أحرزته الصين.

ونقلت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن بكين تخشى أن يسفر سفر هؤلاء الخبراء عن كشف أسرار استراتيجية تتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع واشنطن في هذا المجال.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات الصينية قلقة أيضًا من إمكانية احتجاز المسؤولين التنفيذيين واستخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة، مستشهدة بحادثة اعتقال مسؤولة تنفيذية في شركة هواوي في كندا عام 2018 بناءً على طلب واشنطن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض فيه الصين والولايات المتحدة سباقًا عالميًا للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية حديثًا نماذج ذكاء اصطناعي تدّعي أنها تنافس أو تتفوق على عمالقة الصناعة الأمريكيين مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل"، وبتكاليف أقل بكثير.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع رفيع المستوى مع قيادات الحزب الشيوعي يوم الجمعة، إلى تعزيز الأمن الوطني، بما يشمل الأمن السيبراني وقطاع الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة "إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأمن السياسي للبلاد".

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين الصينيين الذين يقررون السفر إلى الخارج باتوا مطالبين بالإبلاغ عن خططهم مسبقًا، وعند عودتهم يتوجب عليهم تقديم تقارير تفصيلية عن أنشطتهم والأشخاص الذين التقوا بهم.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسس "ديب سيك"، ليانغ وينفنغ، رفض دعوة لحضور قمة حول الذكاء الاصطناعي في باريس خلال فبراير الماضي، فيما ألغى مؤسس إحدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة العام الماضي بناءً على توجيهات من بكين.

يأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المتزايدة بين القوتين العظميين، حيث يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تنافسًا شرسًا بين بكين وواشنطن، وسط مخاوف من تحوّل التكنولوجيا المتقدمة إلى ساحة مواجهة استراتيجية بين الجانبين.