فرنسا.. وفاة 4 في جزيرة ”لا ريونيون” بسبب إعصار جارنس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 03:31 مساءً - قالت السلطات المحلية في إقليم "لا ريونيون" الفرنسي، اليوم السبت، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب الإعصار جارنس الإقليم أمس الجمعة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت السلطات، في تحديث على إكس: "جرى تخفيض تصنيف جارنس إلى عاصفة مدارية قوية وألغينا التحذير الأحمر"، ونصحت السكان بتوخي الحذر والحد من السفر، بحسب "رويترز".

وقالت السلطات إن 953 شخصًا احتموا في مراكز للإيواء وانقطعت الكهرباء عن 160 ألف أسرة، وكذلك انقطعت المياه عن 310 آلاف.

ووصل الإعصار أمس الجمعة إلى اليابسة شمالي الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قِبالة مدغشقر، ما أدى إلى إتلاف الأسطح وقطع الكهرباء والمياه النظيفة عن الكثير من السكان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الإعصار غادر جنوب غربي الجزيرة بعد عدة ساعات.