العالم اليوم - الخارجية الروسية: رحلة زيلينسكي لواشنطن كانت فاشلة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:24 مساءً - اعتبرت روسيا، السبت، أن رحلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة كانت فاشلة.

وذكرت الخارجية الروسية أن: "زيلينسكي مهووس باستمرار الصراع في أوكرانيا"، وتابعت: "إن رحلة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة كانت فاشلة تماما".

وكانت زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض قد شهدت مشادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، والرئيس الأوكراني.

وأثناء الاجتماع العدائي في المكتب البيضاوي، أخبر كل من ترامب وفانس الرئيس الأوكراني أكثر من مرة أنه لم يكن شاكرا بما فيه الكفاية.

وقال ترامب لزيلينسكي: "يجب أن تكون شاكرا"، ثم أضاف بعد قليل: "يجب أن تكون أكثر امتنانا".

ورحل الرئيس الأوكراني من دون التوقيع على اتفاقية مخطط لها بشأن منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، ولاحقا كتب ترامب على الإنترنت أن نظيره غير مرحب به "حتى يكون مستعدا للسلام".