شهيدان فـي غارة إسرائيلية على بعلبك

بيروت ـ وكالات: استشهد شخصان وأصيب آخران بغارة شنتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء بعلبك شرق لبنان، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على محلة الشعرة بمنطقة جنتا الواقعة في قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأضافت أن الغارة «أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين».

وفي المحافظة ذاتها، حلق طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل. وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

وفي قضاء صيدا بالمحافظة ذاتها، سُجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا مركز القضاء.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهد 81 شخصا وأصيب آخرون، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في سحب قواته من الأراضي اللبنانية.