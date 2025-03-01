(وقف النار بغزة) : الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل تسليم جثث 4 إسرائيليين

غزة ـ العُمانية: سلّمت حركة حماس جثامين 4 إسرائيليين، فيما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مجموعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من سجونها، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والسلطات الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت عن أسماء الجثامين الأربعة مساء يوم الأربعاء، وتم نقلهم وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، في معبر كرم أبو سالم، في الوقت الذي أقلّت فيه باصات تابعة للصليب الأحمر، الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر ليتم نقل بعضهم إلى الضفة الغربية، والجزء الآخر إلى قطاع غزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، مساء الأربعاء، إن 620 أسيرًا هو عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة التبادل مع السلطات الإسرائيلية.

وأوضح أن من بين الأسرى المحررين، 151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية، منهم 43 أسيرًا سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى خارج الوطن، و11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أنه قد تم الإفراج عن 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وكان الاحتلال قد عطل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين في موعدها المقرر يوم السبت الماضي، والتي كان من المفترض فيها إطلاق سراح 602 أسير، بعد إفراج المقاومة الفلسطينية عن ستة أسرى إسرائيليين لديها، زاعمًا "أنه يريد ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية له، أثناء تسليم الدفعات القادمة".