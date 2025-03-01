اتفاق لحل تأخير الإفراج عن الأسرى .. وعمليات المقاومة تتواصل بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أعلنت حركة حماس عن الاتفاق مع الوسيط المصري لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن التوافق الذي جرى يتم بموجبه إطلاق سراح الأسرى بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

واختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأكد وفد قيادة الحركة على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة.

من جانبها ذكرت مصادر صحفية أنه تم الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم سيكون يوم السبت مع تبادل متزامن للجثامين دفعة واحدة وفق الموعد المحدد.

يأتي ذلك فيما تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية حيث وقع خلال 24 ساعة 15 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 5 عمليات إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، والإضرار بإحدى مركبات المستوطنين، والتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 5 نقاط متفرقة بالضفة. وتصدى فلسطينيين لاعتداءات المستوطنين في بلدة نعلين برام الله، تزامنا مع تنفيذ عملية إطلاق نار، إلى جانب عملية أخرى في قباطية، وإعطاب آلية عسكرية. وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس، بينما شهدت منطقة وادي الفارعة اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال قرب المقبرة الغربية بمحافظة نابلس، إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، تزمنا مع اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة، وبلدة بيتا، إضافة إلى مواجهات أخرى في بلدة الخضر ببيت لحم.