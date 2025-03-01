اعتقال زعيم جماعة نيجرية متمردة فـي شرق ليبيا

أبوجا ـ ا.ف.ب: أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير»، الجماعة النيجرية المتمرّدة الموالية للرئيس المخلوع محمد بازوم، أنّ زعيمها محمود صلاح اعتُقل في نهاية الأسبوع الماضي في شرق ليبيا.

وقالت «الجبهة الوطنية للتحرير» في بيان إنّ «الذين نفّذوا عملية اعتقاله أشادوا بأنفسهم ببسالته وشجاعته»، معترفة بذلك ضمنا باعتقال زعيمها، لكن من دون أن تحدّد أين تحديدا تمّ اعتقاله والجهة التي فعلت ذلك.

من جهته، قال موقع «إير إنفو» الإخباري ومقرّه في شمال النيجر أنّ صلاح «اعتُقل يوم الأحد في منزله في القطرون»، المدينة الواقعة في جنوب غرب ليبيا قرب الحدود مع النيجر.

وبحسب «إير إنفو» فإنّ زعيم «الجبهة الوطنية للتحرير» اعتُقل خلال «مداهمة» نفّذتها «عناصر الوحدة 87 بالجيش الوطني الليبي» الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر.