العالم اليوم - "هل تقدمت لنا بالشكر؟".. مأزق زيلينسكي رغم أكثر من 33 رسالة

انتم الان تتابعون خبر "هل تقدمت لنا بالشكر؟".. مأزق زيلينسكي رغم أكثر من 33 رسالة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 01:24 مساءً - كانت المطالبة بتقديم الشكر والامتنان من أهم محاور الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى، خلال المشادة بين الطرفين في البيت الأبيض، الجمعة.

وأثناء الاجتماع العدائي في المكتب البيضاوي، أخبر كل من ترامب وفانس الرئيس الأوكراني أكثر من مرة أنه لم يكن شاكرا بما فيه الكفاية.

وقال ترامب لزيلينسكي: "يجب أن تكون شاكرا"، ثم أضاف بعد قليل: "يجب أن تكون أكثر امتنانا".

وفي وسط الحديث المحتدم، سأل فانس زيلينسكي: "هل تقدمت بالشكر ولو لمرة؟"، ليرد الأخير قائلا: "مرات عدة".

وتابع فانس: "كلا، أعني خلال هذا الاجتماع، طوال هذا الاجتماع؟ أعرب عن بعض الامتنان للولايات المتحدة والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدك".

ويبدو أن عشرات المرات التي تقدم فيها زيلينسكي بالشكر للولايات المتحدة وقادتها وشعبها ونوابها، لم تكن كافية من وجهة نظر ترامب وفانس.

فقد شكر زيلينسكي الولايات المتحدة في مناسبات عديدة منذ شنت روسيا هجومها العسكري في فبراير 2022، معربا عن امتنانه لترامب وسلفه جو بايدن، وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، وشركات الدفاع الأميركية وموظفيها، والشعب الأميركي.

وبعد مغادرة زيلينسكي البيت الأبيض، الجمعة، كتب على منصة "إكس": "شكرا لأمريكا، شكرا على دعمك، شكرا على هذه الزيارة".

وأوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، 33 مثالا سابقا لزيلينسكي يشكر أو يعبر عن امتنانه للولايات المتحدة أو مسؤوليها أو شعبها على دعمهم.

وتنوعت رسائل الشكر التي قدمها زيلينسكي للولايات المتحدة، بين منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وخطابات، ومؤتمرات صحفية، بخلاف اللقاءات المباشرة مع المسؤولين الأميركيين، وحتى الكلمات الموجهة إلى الشعب الأوكراني.